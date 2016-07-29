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Бахмацьку райраду очолив новий голова
Як повідомив сайт Бахмацької районної ради, її головою обрано голову районної державної адміністрації Віктора Міщука взамін трагічно загиблого попередника.

На посаду голови районної ради було запропоновано три кандидатури: Желіхівський Іван Сафронович ("Аграрна партія"), Іванюк Микола Михайлович ("Наш край"), Міщук Віктор Федорович (БПП "Солідарність").

В першому турі ніхто не набрав більшості голосів. У другому турі більшість голосів (18) отримав Міщук Віктор Федорович. Він і продовжив сесію районної ради.
Категорія: Політикум | Читачів: 247 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Кума Соколова покарали на 19,5 тисячі гривень
Ревізією КП «Чернігівводоканал», проведеною за період 2013-2015 років органами Держфінінспекції в області, встановлено фінансові порушення, пов'язані, серед іншого, із нарахуванням та виплатою доплат колишньому керівництву підприємства та іншим працівникам, списанням матеріальних цінностей тощо.

Зокрема, внаслідок неналежного виконання відповідальними особами службових обов’язків зайво витрачено кошти підприємства на загальну суму майже 100 тис грн.

Враховуючи виявлені порушення, прокуратура області звернулася до суду з позовом про стягнення з винної особи, яка на той час працювала у складі керівництва КП «Чернігівводоканал», середньомісячного заробітку в розмірі 19 521 грн. Про це повідомила прес- служба прокуратури.
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Категорія: Місто | Читачів: 185 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Мисливці та рибалки оголосили пошук браконьєрів
Дикий випадок браконьєрства сколихнув Ніжинський район: злочинці на квадроциклі біля села Леонідівка безжально розстріляли лосів – рідкісних тварин для цієї місцевості.

Голова районного товариства мисливців і рибалок Олексій Могильов розповів ніжинським медіа: « В ході планового рейду ми помітили групу мігруючих тварин «Лосі!… Дивись, дивись… Лосі!!!! Ти тільки поглянь, скільки їх: один, два, три, чотириии…». Нашому здивуванню не було меж, коли нарахували, аж 6 голів. Такого в Ніжинському районі не бачили вже майже 20 років. День видався туманний і тварини нас не помічали, що дозволило нам підійти до них метрів на 30. Від цікавості просто перехоплювало дух. Це була неймовірна краса».

Мисливці вирішили тварин супроводити. І р ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Гаряча точка | Читачів: 135 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Подвигу крутянців - 99 років!
29 січня 2017 року, у неділю, відбудеться пам’ятний захід до 99-ї річниці подвигу Героїв Крут.

Третій рік поспіль одним з лейтмотивів урочистостей є вшанування пам’яті бійців АТО, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Початок заходу: об 11:00 год.

Ініціатором вшанування героїв Крут вперше виступили Народний Рух та Студентська Спілка. Сьогодні подвиг молодих захисників УНР вшановується на державному рівні.

Місце проведення: територія Меморіального комплексу «Пам’яті Героїв Крут» (село Пам’ятне Борзнянського району Чернігівської області).
Категорія: Анонси подій | Читачів: 305 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

На кордоні для пасажирів зламаного автобуса прикордонники встановили обігрівачі
Учора ввечері на виїзд з України в автомобільний пункт пропуску «Грем’яч» прибув рейсовий автобус.

Після проходження всіх прикордонно-митних формальностей автобус повинен був виїхати з пункту пропуску, однак у зв’язку технічною поломкою не зміг зрушити з місця.

Враховуючи зниження температури у нічний час доби, старший прикордонних нарядів в пункті пропуску прийняв рішення щодо проведення заходів з обігріву та недопущення переохолодження пасажирів рейсового автобуса. До салону від службових приміщень було підключено тимчасову лінію електроживлення та електричні обігрівачі.

Також до прибуття резервного автобуса прикордонники приготували для пасажирів гарячі напої. По прибуттю транспортного засобу пасажири вибули ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 142 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

НАІЗ "Чернігів стародавній" підтримує ідею створення музею Чернігова
Чернігову — понад 1300 років. Місто славиться пам’ятками давньоруської доби та козацького періоду. На його вулицях збереглися старі будиночки ХІХ — початку ХХ століття, оздоблені дивовижним дерев’яним різьбленням.

Чернігів має славну історію. «Українська Равенна» — так називав його видатний український історик, академік Михайло Грушевський. Але… Чернігів не має музею історії міста.

Ідею створення такого музею днями озвучив міський голова Владислав Атрошенко. І запропонував розмістити його на Валу, у приміщенні колишньої Поштової станції, пам’ятці архітектури XVIII—XIX ст.

Відтак, у соціальних мережах, розгорілися гострі дискусії на тему: чи потрібен Чернігову музей історії міста? Одні завзято переконують: немає к ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Культура. Мистецтво | Читачів: 140 | Додав: Василь | Рейтинг: 1.0/3 | Коментарі (0)

Майже 3,7 мільйони гривень втрат встановлено в одному районі
Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області проведено державний аудит зведеного бюджету Городнянського району.

За результатами контрольного заходу встановлено низку причин недостатньо ефективного виконання бюджету Городнянського району та існування резервів збільшення ресурсної бази на задоволення потреб населення району.

За результатами аудиту загальний обсяг втрат склав майже 3,7 млн. гривень, неефективне використання коштів – 1,5 млн. гривень, розраховано обсяг щорічних резервів наповнення бюджету в сумі 1,2 млн. гривень.

Учасникам бюджетного процесу надані матеріали аудиторського дослідження для прийняття відповідних управлінських рішень щодо виконання запропонованих пропозицій.
Категорія: Суспільство | Читачів: 175 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Вибори будуть у Мені, Козельці і Комарівці
30 квітня 2017 року в Україні відбудуться перші вибори ще у 40 об'єднаних громадах

24 січня Центральна виборча комісія своєю Постановою призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, вибори у 40 об'єднаних територіальних громадах. Після цих виборів в Україні загалом діятимуть вже 406 об’єднаних громад.

Початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів ЦВК оголосила з 11 березня 2017 року.

На Чернігівщині вибори оголошено у Менській, Козелецькій та Комарівській об'єднаних громадах.
Категорія: Політикум | Читачів: 123 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

СБУ запрошує ...в гості
Управління Служби безпеки України в Чернігівській області запрошує на день відкритих дверей випускників

28 січня 2017 року об 11.00 в Управлінні СБ України в Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Шевченка, 28) відбудеться зустріч з майбутніми абітурієнтами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України - Національної академії Служби безпеки України у м. Києві та Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого” у м. Харкові.

Запрошуються випускники середніх загальноосвітніх навчальних закладів та навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації.
Телефони для довідок: 655-422, 655-428.

Прес-група Управління СБ України
в Чернігівсь ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Анонси подій | Читачів: 148 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Спочатку нові автобуси, тоді - підвищення
Спочатку на маршрутах повинні з’явитися перші з обіцяних перевізниками нові автобуси, і тільки потім можуть бути якісь кроки з підвищення ціни на проїзд. Такою була основна ідея, озвучена Чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком вчора на нараді з керівниками структурних підрозділів міськради.

- Є пропозиція почати розгляд цього питання тільки після того, як ми отримаємо інформацію, як виконується інвестиційна частина договорів», - сказав він.

Ще до підвищення мають з’явитися перші з прописаних у інвестиційних угодах перевізників нові автобуси. Або принаймні вже мають бути зроблені певні кроки в їх закупівлі, щоб було зрозуміло, який транспорт з’явиться в найближчі півроку.

І потрібна принаймні чверть ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Місто | Читачів: 158 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)


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[25-Січ-17] [Культура. Мистецтво]
НАІЗ "Чернігів стародавній" підтримує ідею створення музею Чернігова (0)
[25-Січ-17] [Суспільство]
Майже 3,7 мільйони гривень втрат встановлено в одному районі (0)
[25-Січ-17] [Політикум]
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