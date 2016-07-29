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НАЗК перевірятиме відпочинок Ляшка з "другом" у Таїланді
До Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулися з проханням провести перевірку відпочинку а в Таїланді народного депутата Олега Ляшка

Як повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу відомства, з таким проханням в НАЗК звернулися народні депутати України з різних парламентських фракцій.

На думку депутатів, лідер Радикальної партії вчасно не вніс до Єдиного держреєстру декларацій до відомостей про зміни в майновому стані, які відбулися, незважаючи на витрати, пов’язані з цим відпочинком.

“У депутатському зверненні йдеться опубліковані на одному з інтернет-ресурсів авіаквитки, придбані нардепом Олегом Ляшком і його супутником, загальна вартість яких в обидва напрямки на одну людину пе ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Політикум | Читачів: 108 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі (0)

Подивіться в Бахмачі на гроші!
Ніхто не буде заперечувати, що гроші відіграють велику роль у житті суспільства, бо недарма їх називають одним із найвеличніших винаходів людства. Але мало хто знає, що за допомогою грошових знаків можна вивчити історію тієї чи іншої країни, прослідкувати етапи еволюції, ріст та падіння економіки в різні часи.

Виставка «Гроші», яка віднедавна відкрилась у Бахмацькому районному історичному музеї пропонує вам поринути в історію грошового обігу грошових знаків з найдавніших часів до сьогодення.

Експозиція відображає економічний розвиток і товарно-грошовий обіг більше 50 країн світу.

На виставці представлено біля 1000 банкнот, розмінних та ювілейних монет, облігацій. Деякі грошові одиниці експонуються у двох екземпля ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Захоплення | Читачів: 18 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Атрошенко хоче знести сіре одоробло біля «Мегацентру»
Прибудову поряд з магазином КОСМО, розташованому біля ТРЦ Мегацентр (на перехресті вул. Київської та пр. Миру), мер Чернігова Владислав Атрошенко має намір прибрати. Сіра прибудова з’явилася торік.

В управлінні архітектури та містобудування повідомили, що на цьому місці повинен був з'явитися літній майданчик, на який і були узгоджені документи.
Однак пізніше власник збудував стаціонарне приміщення для кафе.

Владислав Атрошенко на нараді в міській раді розповів, що спілкувався з відомим бізнесменом - Сергієм Берестовим - і нібито попереджав того щодо незаконності будівництва.
Мер пообіцяв, що попросив юристів міськради разом з поліцією довести справу до суду і знести споруду. ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Місто | Читачів: 713 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Чернігівці у «живому ланцюгу єднання» 21 січня 1990 року
27 років тому, у неділю 21 січня 1990 року близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Цей живий ланцюг був одним з наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності Україною.
«Живий ланцюг» Львів — Київ було організовано Народним Рухом України. У ньому взяло участь за офіційними даними близько 450 тисяч українців.
Чернігівська рухівська делегація також брала участь у цій історичній події.

На світлині з архіву Чернігівської обласної організації РУХу учасники заходу з Чернігівщини біля станції метро «Більшовик» («Шулявська») у м. Києві.

Категорія: Невідома Україна | Читачів: 920 | Додав: Соломаха | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Невицвіла хустка тітки Наді
Іван – наймолодший з трьох синів дядька Миколая і тітки Наді, що вже царствують там, де нема ні журби, ні зітхання.

Найстарший живе на півдні України і авдіївська та шаболтасівська рідня його бачила вряди- годи. Середульший кріпко отаборився на сусідній з батьками вулиці. А Іван, як і чимало з нашого приновгородського краю, що через ту залізницю Новгород- Сіверський Москва викачувалися – висмоктувалися до Кацапщини, виїхав після школи. Правда, багато, як і Іван, осідали недалеко – хто на Брянщині, хто на Смоленщині. К приміру, дві мої однокласниці живуть аж у смолян і бояться бандерівців та кривавого «Правого сектору»...

Іван же там одружився на росіянці, вродили сина і – вернувся додому. Щось не склеїлося з його «подругою ж ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Погляд | Читачів: 209 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/2 | Коментарі (0)

Ніжин був на порозі надзвичайної ситуації
19 січня Ніжин був під загрозою оголошення надзвичайної ситуації. Протягом 15-19 січня в інфекційне відділення Ніжинської центральної міської лікарні на стаціонарне лікування потрапило 5 вихованців дитячого садка №1. Діагноз: гострий гастроентерит (уточнена етіологія – ротовірусна інфекція) доправили двох хлопчиків – 2011 та 2014 років та трьох дівчаток – 2012 і 2014 років народження.

Про це було оголошено на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На якій були присутні: відділ НС та ЦЗН, зокрема начальник відділу Геннадій Чернишов, керівництво управління освіти Ніжинської міської ради, медичних закладів.

Геннадій Чернишов зазначив, що наразі про оголошення незвичайної ситуації у Ніжині не йде мова, адже стан дітей середньої тяжкості, дві дитини вже виписані з лікарні.

Головний лікар Ніжинської місько ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Медицина | Читачів: 266 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Андрій Білецький про Липецьку фабрику
Три роки війни, три роки українських смертей, три роки окупації. І ось – Президент закриває Ліпецьку фабрику! Всього якихось три роки, всього якихось п’ять – шість тисяч смертей солдат. І їх Головнокомандувач приймає “політичне” рішення – “негайно закрити фабрику у ворожій країні”! . Пише Андрій Білецький на “УП“.

За кадром, правда, залишаться 72,06 мільйонів доларів дивідентів, зароблених за ці три роки. І падіння продажу фабрики в три рази, яке сталося в 2016. І те, що фабрика (про яку нам три роки розповідали “що закрити її неможливо, що вона в сліпому трасті”) моментально може бути закрита – якщо перестала бути економічно рентабельною.

Головне, що Президент з нами, живе тим ж болем і боротьбою, що і весь народ!

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Категорія: Погляд | Читачів: 661 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Новорічний букет замість ялинки
Під такою назвою вже 9 рік поспіль Мезинський національний природний парк (Чернігівська обл.) організовує новорічну акцію-конкурс серед учнівської молоді району.

На конкурс було представлено 52 роботи. Хочемо відмітити, що в цьому році калейдоскоп дитячої фантазії особливо вражав. Різноманітні техніки виконання, цікаві композиційні рішення втілилися в майстерно виконаних роботах учасників конкурсу. Були тут іграшкові сніговики з ниток та тканини, стилізовані ялинки з макаронів, виноградної лози, пластикових пляшок, дощику, паперу, бісеру, новорічні букети і віночки. Оргкомітетом визначено переможців у двох номінаціях.

У номінації «Найкраща новорічна композиція»:

І місце: гурток «Умілі руки», керівник Сергієнко М ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Екологія | Читачів: 119 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Бахмацьким "Будинком піонерів" займався апеляційний суд
Суд касаційної інстанції 18.01.2017 ухвалив рішення, яким підтримав позицію органів прокуратури та повернув у комунальну власність частину приміщення Бахмацького районного будинку дитячої та юнацької творчості.

Як повідомила прес- служба обласної прокуратури, у 2014 році районний відділ освіти всупереч вимог закону уклав договір оренди 2 кімнат даного закладу площею 91 км² із структурним підрозділом ДТГО «Південно-Західна залізниця». Водночас неодноразові звернення керівництва позашкільного навчального закладу про повернення орендованого майна залишалися поза увагою.

Реалізуючи конституційні повноваження щодо представництва інтересів дітей в суді, місцева прокуратура звернулася з позовом до господарського суду Чернігівської ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Кримінал | Читачів: 143 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Що сказав Трамп?
З інавгураційної промови нового президента США.

Вашингтон розквітав, а прості люди страждали

Ми передаємо владу від Вашингтона вам, звичайним людям… Разом ми визначимо курс Америки і світу на багато років вперед. Вашингтон розквітав, а прості люди страждали. Істеблішмент захищав себе, а не громадян. Їхні перемоги були не вашими перемогами. Зараз все зміниться. Не має значення, яка партія при владі, має значення, щоб урядом керував народ. Сьогодні історичний день, коли люди повернули керівництво країною собі.

Бідності – бій!

Держава існує для того, щоб обслуговувати своїх громадян. Але сьогодні матері і діти потерпають від бідності, система освіти є такою, яка не дає можливості молодим і ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Погляд | Читачів: 100 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)


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