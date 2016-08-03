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"Хай московське серце Росії половецькі пси роздеруть!"
1 лютого 1897-го в селищі Новоархангельське на Кіровоградщині народився Євген Филимонович Маланюк, поет, мистецтвознавець, літературознавець.

Як писав у спогадах Євген Маланюк: «матері я завдячую дві речі: серце і мистецтво. Батькові – життьову свою невдачу… З батька мого був «інтелігент», що, всупереч всім обставинам і спокусам, залишився національним до кінця, не зрадивши ні свого роду, ні своєї раси».

Учасник Першої світової війни. Сотник армії УНР, ад’ютант командувача Наддніпрянської армії УНР Василя Тютюнника. Після поразки Визвольних змагань назавжди покинув Україну.

В 1923-му виїхав до Чехословаччини, навчався в Українській господарській академії в Подєбрадах. Входив до Ліги українських націоналістів, дру ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Невідома Україна | Читачів: 419 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі (0)

Можете одружитися за добу!
Відсьогодні в Чернігові розпочинається реалізація пілотного проекту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».

Як повідомила прес- служба міської ради, в рамках цього проекту чернігівці мають можливість протягом однієї доби подати заяву - і стати чоловіком та дружиною. Втілюватиметься проект на базі КП «Міський Палац культури».

Всі бажаючі можуть подати заявки та отримати детальну інформацію за телефоном (0462) 970-837 (з 9.00 до 18.00) або написати листа на електронну адресу express-vesilya@ukr.net.

Довідково.

Пілотний проект «Шлюб за добу» стартував з 29 липня 2016 року в м. Сєвєродонецьку. Наразі він реалізується у найбільш популярних туристичних містах України - Києві, Львові, Одесі, Херсоні ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Місто | Читачів: 121 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Чи хочуть медичні керівники Чернігівщини економити бюджетні кошти?
Медичні заклади проводять неконкурентні закупівлі у фігурантів кримінальних справ. Це виявило дослідження Чернігівської обласної громадської організації “Центр політичних студій та аналітики”.

Грудень, останній місяць бюджетного року, і саме в цьому місяці керівникам бюджетних установ необхідно використати всі залишки бюджетних коштів, які залишились на рахунках бюджетних установ. ЧОГО “Центр політичних студій та аналітики” провели аналіз на що витратили останні бюджетні кошти 2016 року керівники наступних медичних закладів: Чернігівська обласна лікарня, Чернігівська міська лікарня №1, Чернігівський обласний онкологічний диспансер, Чернігівська центральна районна лікарня, Ніжинська центральна міська лікарня ім.Миколи Галицького, управлі ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Медицина | Читачів: 272 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі (0)

Послухайте свідків історії!
Запрошуємо на лекцію «Вулиці та площі Чернігова — свідки історії»

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» відновлює лекційну програму.

3 лютого, у п’ятницю, о 15.00 у приміщенні Колегіуму (на Валу) завідувач відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Володимир Руденок читатиме лекцію «Вулиці та площі Чернігова — свідки історії».

Запрошуємо на лекцію всіх, хто цікавиться минулим міста Чернігова.

Вартість вхідного квитка на лекцію: 3 гривні.
Телефон для довідок: 645-964.

Адміністрація Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».
Категорія: Анонси подій | Читачів: 201 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

500 гривень – за вовка
Неданчицька сільська рада встановила таку таксу за кожного вбитого хижака при пред’явленні тіла. Адже у лісових селах Ріпкинського району вовки розгулюють уже по вулицях, загризаючи навіть великих собак, не кажучи про худобу.

Так тільки за один день мисливці ТОВ МГ «Чудівське» вполювали трьох вовків між селами Комарівка і Нова Рудня, які відносяться до Неданчицької сільської ради Ріпкинського району.

Неданчицький сільський голова Олександра Пігор каже, що на такий крок сільська рада змушена піти через засилля хижаків.
"Голос України"
Категорія: Екологія | Читачів: 251 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (1)

На Чернігівщині споживання газу зросло на 7%
Приріст споживання газу в Чернігівській області пов'язаний зі збільшенням використання газу для опалення домівок. Крім холодів, на це вплинуло значне збільшення кількості отримувачів субсидій.

Протягом 2016 року на Чернігівщині було протранспортовано 630,5 млн м куб. газу, що на 7% (44,6 млн куб.м) більше аніж в 2015 році.

Відчутно збільшилося споживання газу в побуті - майже на 46,4 млн куб.м, що становить 15%. Також наростила об`єми промислова сфера - приблизно на 10 млн кубометрів або 11%. Використання енергоресурсу бюджетними установами та релігійними організаціями залишилося на рівні попереднього року. Скорочення відбулося лише в сфері теплокомуненерго – близько 12 млн куб.м (-7%), через те, що Чернігівська ТЕЦ для виро ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Споживач | Читачів: 101 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Записки бібліографа і земського діяча
7 лютого об 11.00 у читальному залі Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка (просп. Миру, 41) відбудеться презентація книги Людмили Студьонової "Чернігівський beau monde, або Записки бібліографа" та збірника праць громадського діяча та краєзнавця Василя Хижнякова (1842-1917) "Чернігівська старовина".

Людмила Студьонова багато років працювала в обласній бібілотеці, ставши провідним біліографом. Її перу належать чимало праць з чернігівської минувшини - від князівського часу і до періоду другої світової війни. З приводу викривальної книги про радянського ветерана - комуніста Герарда Кузнєцова вона навіть мала суд. Продовжує лишатися провідним дослідником у кількох напрямках.

Василь Хижняков був настільки знаним земським діячем, щ ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Анонси подій | Читачів: 115 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Провід чернігівського Руху: про вибори і дисципліну
Перше, робоче - після позачергової конференції, засідання проводу обласної організації Народного Руху розглянуло питання виконання рішень конференції.

Зокрема, створено оргкомітет по перереєстрації Ніжинської міської організації НРУ у складі: Василь Чепурний (голова), Олександр Богдан, Юрій Булдаков, Олександр Гомоляко, Віктор Разон, Олександр Турчин. Перереєстрація має бути проведена протягом місяця.

Також розпочато процес створення економічної ради чернігівського руху - нею займатиметься член проводу, підприємець Сергій Печера.

Провід доручив контрольно- ревізійній комісії (голова - Григорій Шурига) розглянути питання про дотримання партійної дисципліни і винести пропозицію на наступне засідання проводу.
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Категорія: Політикум | Читачів: 203 | Додав: Василь | Рейтинг: 3.0/2 | Коментарі (0)

Невже Нагалюка посадять?
Комісія, створена за ініціативою ВГО «Вільні Люди», виявила порушення у діях чиновника-меліоратора з Чернігівщини.

Створена після звернення народного депутата України, заступника Голови Проводу ВГО «Вільні Люди» Сергія Висоцького та візиту громадських активістів до Держводагентства України, комісія перевіряла правомірність дій на посаді начальника Деснянського БУВР Сергія Нагалюка.

Приводом стали скарги громадських активістів.

За словами юриста Сергія Нестеренка, порушенням є ведення проекту «Захист земель Любецької сільської ради від шкідливої дії річки Дніпро», який розпочали у 2011 році.
Державна фінансова інспекція встановила факт завищення вартості витрат на паливно-мастильні матеріали на суму більш ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Кримінал | Читачів: 232 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Україна модернізує вертольоти без західної допомоги
Модернізований Мі-2 піднімається на висоту до 5 км

Наприкінці 2016-го на озброєння вітчизняного війська прийняли модернізований вертоліт Мі-2. За результатами державних випробувань йому присвоєно індекс Ми-2мсб.
Практична реалізація цього проекту тривала п’ять років

2011-го в межах державного оборонного замовлення розпочали дослідно-конструкторську роботу, яка дістала кодову назву «Корольок». Головним виконавцем став флагман вітчизняного вертольото- й двигунобудування — запорізьке АТ «Мотор Січ».

Модернізований Мі-2 здатний перевозити вантажі та особовий склад, у тому числі зі зброєю. Вертоліт використовуватимуть і для того, щоб курсанти опановували техніку пілотування в простих та складних метеоумовах уде ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 187 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)


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