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"Захистимо від інтелектуального голоду жителів села Прогрес!"
Нову соціальну акцію оголошує правління обласного товариства "Просвіта" імені Т.Шевченка - "Захистимо від інтелектуального голоду жителів села Прогрес!".

Справа в тому, що це село Козелецького району є найбільш інтелектуальним - у ньому живуть науковці сільськогосподарського інституту. Заклад, що є філіалом Академії аграрних наук, практично занепав, але ж люди залишилися спраглими до знань.

За словами бібілотекарки, у них читачів - 400 осіб, з них 140 приходять до бібілотеки щотижня. А читати ... нічого - 11 тисяч томів або застаріли морально, або затекли внаслідок безгосподарності попередньої влади, або перечитані. На жаль, минулого року і за державною програмою до Прогресівської бібліотеки надійшли книги, що їх читати немож ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 537 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Чи є користь від бюджету участі?
Можливість організувати за рахунок міського бюджету те, чого не вистачає мешканцям міста і те, що не входить в обов’язки профільних управлінь міста, надає партисипаторний бюджет (у народі - бюджет участі). Ця можливість з’явилась у Чернігові не так давно. У 2015 році вперше відбулось голосування за проекти, які подали мешканці міста, та були визначені перші переможці. В 2016 році ці проекти мали бути реалізовані. Так як перший рік був більш експериментальним, тому й помилок було досить багато.

Наскільки є корисним для міста впровадження громадського бюджету, дізнавались члени робочої групи щодо впровадження громадського бюджету в місті (Тетяна Романова та Анна Ніколенко-Баєва).

Проект «Зовнішня безпека» загальноосвітньої шко ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Місто | Читачів: 143 | Додав: Василь | Рейтинг: 3.0/1 | Коментарі (0)

Приїдете на фестиваль сала?
Розпорядження про проведення у Чернігові першого фестивалю- ярмарку «Salo-2017» підписав голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч.

Запланована участь фермерів, сільгоспідприємств, навіть навчальних закладів – всього більше 30 учасників, але до 18 лютого ще є час заявити про себе й іншим бажаючим.
Адже на фестивалі можна буде не тільки придбати свіже сало та м’ясо, але й соління (огірочок до сала – м-м!), булки та овочі.

Звісно, буде й дегустація сала полтавського, чернігівського та ніжинського. Буде й велика концертна програма
"Голос України"
Категорія: Споживач | Читачів: 644 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Третина населення за тепло не платить
У 2016р. жителі області сплатили за житлово-комунальні послуги (включаючи погашення боргів за минулі періоди) 1052 млн.грн, що становить 114% від нарахованих за цей період сум. Про це "Сіверщину" повідомило управління статистики в Чернігівській області.

На одного власника особового рахунку середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії із розрахунку 150 кВт•год на місяць, у грудні минулого року становили 750 грн.

На кінець року населення області заборгувало надавачам послуг за спожите тепло та гаряче водопостачання – 50 млн.грн. (що може свідчити про непомірні тарифи), за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,6 млн.грн.
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Категорія: Споживач | Читачів: 402 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Які партії отримують наші гроші
Як відомо, згідно нових норм законодавства, партії, які представлені у Верховній Раді, отримують державне фінансування.

За III і IV квартали минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції всього надало політичним партіям 167 млн 647 тис. 625 грн. За даними НАЗК, кошти отримали п’ять із шести політичних партій, представлених у Верховній Раді України:

«Народний фронт» – 50 млн 272 тис. грн
«Блок Петра Порошенка» – 49 млн 543 тис. грн
«Самопоміч» – 24 млн 923 тис. грн
Радикальна партія Олега Ляшка – 16 млн 907 тис. грн
ВО «Батьківщина» – 6 млн 448 тис. 475 грн.

Окрім того, партія «Самопоміч» отримала додаткове фінансування за гендерним показником у своїх списках у сумі ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Політикум | Читачів: 162 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Полювання на лосів заборонене в Україні на 25 років!
В Україні 3 лютого набув чинності мораторій на полювання на лосів.

Про це повідомив у п’ятницю ввечері міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

«Від сьогодні полювання на цих тварин впродовж 25 найближчих років на території України заборонено. Щойно підписав відповідний наказ», – написав міністр.

Семерак зазначив, що наказ передбачає встановлення заборони полювати на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років, зобов’язує Державну екологічну інспекцію здійснювати державний нагляд за дотриманням режиму цієї заборони, а також передбачає розробку програми відтворення популяції лося європейського.

«Якщо відверто, то з ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Екологія | Читачів: 194 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Скільки треба українцям свят?
Український інститут національної пам’яті пропонує впорядкувати календар державних свят і пам’ятних днів і представляє для громадського обговорення розроблений ним проект Закону України «Про державні й інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні».

Відповідно до проекту, визначаються такі категорії: державні свята (робочі й неробочі), традиційні свята (неробочі), скорботні дні, професійні свята і пам’ятні дати, які є робочими днями.

До Вашої уваги інфографіка, яка наочно демонструє основні зміни, що їх пропонує законопроект. Інфографіка створена Українським інститутом національної пам’яті у співпраці з Українським кризовим медіа центром.

ТАКОЖ АКЦЕНТУЄМО:

· спираючись на загальноєвропейську традицію, пр ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 141 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (1)

«Дурні торгові баби» з Москвою за спиною
Коли такий собі місцевий депутатик – колій (в прямому смислі слова щодо свиней) Іван Донець, представник біснуватої Наталії Дубинської (псевдо по колишньому чоловіку – Вітренко), заблокував Катерининську церкву в Чернігові, щоб вона не перейшла до Київського патріархату, всі думали про місцеву політичну самодіяльність.

Коли ж приїхав показувати на фоні ординського намету московців фільм проти НАТО агент ФСБ Кауров з Одеси, а над тим наметом – начебто- то церковним, 8 днів висіла не ікона Богородиці, а великий портрет тої ж таки Наталії Вітренко; коли там підняли прапор якоїсь «Новоросії», що над нею чернігівці посміялися; коли архієпископ московської церкви Амвросій (Полікопа) йшов «хресною ходою» по Чернігову під прапорами і портретами т ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Невідома Україна | Читачів: 415 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Земляка- героя поховали в Берестовці
2 лютого у селі Берестовець на Борзеннщині поховали захисника України, молодшого сержанта 72-ї окремої механізованої бригади, 25-річного Володимира Бальченка. Він, як і ще троє його бойових побратимів, загинув 29 січня, захищаючи українські позиції у районі промислової зони міста Авдіївки на Донеччині.

Наші бійці зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ. Але занадто дорогою ціною далася ця маленька перемога над ворогом. Четверо молодих воїнів вже ніколи не повернуться до рідних домівок.

1 лютого прощання з бійцями пройшло на Майдані Незалежності у Києві. У церемонії взяли участь українські воїни, активісти, рідні та близькі загиблих, а також сотні киян.

Того ж дня, 1 лютого, През ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 175 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Ніжинці хочуть встановити символ Москви
В соціальних мережах з’явилося опитування на тему: яким має бути пам’ятник на центральній площі Ніжина?

Запропонованих варіантів – 4: Героїв АТО; Героїв Крут; Георгія Змієборця (герб міста); Івана Франка.

Із кількості голосів – 2 327 (станом на 1 лютого) 43.6% проголосували за пам’ятник Георгію Змієборцю.

«Встановлення пам’ятника на місці демонтованого монументу Леніна не планується, – каже заступник міського голови Григорій Олійник, – розглядалося питання , аби взагалі ніяких символів і пам’ятників на прилеглій території міськради не ставити. Була розмова розглянути можливість встановлення у Ніжині споруди, пам’ятника чи барельєфу Георгія Змієборця, оскільки він присутній на гербі Ніжина».

За слова ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Місто | Читачів: 643 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (2)


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