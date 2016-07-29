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Два дні сайт "Сіверщина" працювати не буде
13 і 14 січня у зв'язку з плановими технічними роботами наш сайт працювати не буде. Просимо вибачення за тимчасові незручності.

До наступних зустрічей!

Ваша "Сіверщина"
Категорія: Гарячий коментар | Читачів: 72 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Перебіжчика - ляшківця вигнали з райради
На сесії Сновської районної ради відбулася резонансна подія – депутати висловили недовіру голові районної ради Павлу Мірошниченку.Питання про недовіру та звільнення голови районної ради Мірошниченка П.Л. було обговорено представниками майже всіх фракцій представлених в районній раді. За результатами таємного голосування за недовіру і зняття з посади проголосувало 17 депутатів, що є більшістю від загального складу ради. Про це повідомляє сайт Сновської районної ради.

Усе, що відбулось того дня на сесії райради, Павло Мірошниченко вважає помстою. Проте депутатів від БПП, партії, що її покинув Мірошниченко, всього 8, а за відставку проголосували значно більше. Тож причина в іншому...

«Усе пов’язане з тим, що я зайняв друге місце на виборах на голову об’єднаної територіальної громади. А також те, що я перед виборами вийшов зі складу партії «Блок Петра ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 709 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Гарячі свята рятувальників
Протягом різдвяних свят підрозділи рятувальників у Чернігівській області 34 рази виїжджали на ліквідацію пожеж, надзвичайних подій та надання допомоги населенню.

Як повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, зокрема, було 18 виїздів на ліквідацію пожеж, 14 -- для надання допомоги водіям автомобілів, що потрапили у снігові замети. Серед вивільнених автомобілів 15 легкових, 3 карети швидкої допомоги, 2 автобуси та 2 вантажівки.

У пожежах одна людина загинула, знищено 1 та пошкоджено 17 будівель. Основною причиною виникнення пожеж стало порушення правил безпеки при користуванні печами, а також необережність громадян під час паління. ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Гаряча точка | Читачів: 150 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

2017 рік повинен стати роком декомунізації у свідомості укранців 1917 року
2017 році українці повинні нарешті почути усю правду про Українську революцію 1917-1921 роках, Українських героїв, які незважаючи на панування комуно-соціалістського божевілля у Світі, творили модерну українську націю після трьохсотлітнього цькування і придушення всього українського імперіями.
В першу чергу це потрібно для того щоб у свідомості українців після декомунізації топонімів з"явилися реальні, а не спотворені коміністичною пропагандою або міфологізовані видатні діячі Української революції і пробудження Української нації.

Зокрема, в місті Чернігові варто встановити, наприклад, до 100-річчя відновлення чернігівської "Просвіти" у 1917 році не тільки меморіальну дошку на відділенні Національного банку де відбулося заснування перш ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 137 | Додав: Соломаха | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі (0)

Сновський район ліквідують першим
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода поставив питання доцільності існування кількох районів в Україні, зокрема і Сновського, що на Чернігівщині.

Він пояснив, що із відсутністю доцільності функціонування на території району, межі якого співпадають з межами ОТГ, районної ради та районної державної адміністрації, виникла необхідність вирішити питання про доцільність існування цього району, як окремої адміністративно-територіальної одиниці.

«У таких районах зникають правові підстави для функціонування відповідних районних рад, які відповідно до Конституції України є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 447 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Балчуну принесли мішок готівки
10 січня під головним офісом ПАТ “Укрзалізниця” громадські активісти провели акцію протесту з вимогою припинити корупцію в державній структурі.

Представники організації “Національний спротив” заявили, що запрошені з Польщі менеджери державної структури “грабують Україну, імітуючи проведення реформ”.

За словами спікера акції, приводом соціального обурення стали брак дієвих реформ, безпідставно високі премії членів правління та особисто Войцеха Балчуна і нелюдські умови пасажирських перевезень.

Учасники протесту наголосили, що вони виступають не проти високих премій для державних управлінців, а проти “корупціонерів-гастролерів”.

“Компенсації? Премії? Де результат?”, – йшлося на одному з плакатів протестув ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 129 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі (0)

Поранений доброволець судиться за визнання учасником бойових дій
Поранений чернігівський доброволець Олександр Лапа судиться 12 січня о 14:00 у Деснянському суді міста Чернігова за встановлення юридичного факту учасника бойових дій, пов’язаних з захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Олександр Лапа брав участь у проведенні антитерористичної операції безпосередньо в зоні її проведення в Донецькій області в період з 11 травня по 9 листопада 2016 року .

Лапа знаходився в районі Авдіївки, Красногорівки, Опитного та отримав осколкове поранення під час бою в районі шахти Бутівка, що підтверджується медичною документацією.

Свою участь в антитерористичній операції він підтверджує не тільки свідченнями та довідками, але й нагородами.

Просимо ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Анонси подій | Читачів: 173 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі (0)

Корюківська районна газета "Маяк" проігнорувала державне свято
Продовження теми

Думав, думав, писати про це чи ні, але кілька слів скажу. Дуже обурило, або не знаю, як правильніше сказати, спантеличило, здивувало, неприємно вразило і ще можна додавати синоніми, коли побачив різдвяний випуск нашої районної газети "Маяк". Ні слова про Різдво Христове, ні словечка, так як це був би простий день. Не можу збагнути чому? Нема поздоровлення від влади, від духовних осіб.

До речі я подавав статтю, та її проігнорували. Таке враження, що Корюківка ще дотримується тих комуністичних ідеалів. Боляче, дуже боляче, що для багатьох "Новий год - лучший празнік", а Різдво Христове ігнорують, принижують, що є великим гріхом.

Багато моїх друзів з Галичини, Західної України, прочитавши це не повірят ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 334 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Седнів повертається з кінострічок 1939 та 1966 років
Завдяки копіткій роботі працівників Центрального державного архіву кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного (м. Київ) створено та викладено на інтернет-сайті архіву електронні версії шістьох видань “Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів”.

Опрацювавши каталоги, знайшов деякі кіносюжети і про села Чернігівського району. Звичайно, що зацікавився сюжетами про Седнів.

Наприкінці 2016 року направив листа до керівництва архіву і одержав згоду на замовлення двох кіносюжетів. Напередодні Нового року кіносюжети були вже надіслані на мою електронну пошту.

Приємно, що є можливість повернути сучасному поколінню мешканців району те, що було задокументовано десятки років то ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Невідома Україна | Читачів: 152 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі (0)

Хуцпа агента КГБ Рабиновича
Народний депутат від “Опозиційного блоку” Вадим Рабінович обурився тим, що Олександра Олеся, який помер в 1944 році, протягом останніх 10 років не запрошували в Україну.

Про це він заявив в ефірі 112 каналу, коментуючи інформацію про перепоховання поета.

“Хто його запросив в Україну за останні 10 років? Хто з ним хоч раз розмовляв? Зате зараз давайте перепоховаємо!” – обурився проффессор Рабинович

Відкриваємо справу відомства Євгена Кириловича Марчука, «п’ятірка», на агента КГБ від 25.09.1972 року, 1953 року народження, Вадима Рабиновича, під псевдонімом «Жолудь». Тобто агентом КГБ «Жолудь» став у віці 19 років, ще на 2-му курсі Харківського автодорожного інституту. Як не дивно, ця обставина не допомогла йому залиши ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 340 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/2 | Коментарі (0)


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[12-Січ-17] [Гарячий коментар]
Два дні сайт "Сіверщина" працювати не буде (0)
[12-Січ-17] [Суспільство]
Перебіжчика - ляшківця вигнали з райради (0)
[11-Січ-17] [Гаряча точка]
Гарячі свята рятувальників (0)
[11-Січ-17] [Суспільство]
2017 рік повинен стати роком декомунізації у свідомості укранців 1917 року (0)
[11-Січ-17] [Україна сьогодні]
Сновський район ліквідують першим (0)
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[11-Січ-17] [Анонси подій]
Поранений доброволець судиться за визнання учасником бойових дій (0)
[11-Січ-17] [Суспільство]
Корюківська районна газета "Маяк" проігнорувала державне свято (0)
[10-Січ-17] [Невідома Україна]
Седнів повертається з кінострічок 1939 та 1966 років (0)
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