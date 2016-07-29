Владислав Атрошенко, чернігівський міський голова: «Для мене велика честь працювати міським головою такого великого та древнього міста, з чудовими мешканцями та надзвичайним потенціалом та майбутнім! Кожній сім’ї, кожному чернігівцю в Новому 2017 році бажаю любові, здоров’я, злагоди. А Україні і Чернігову бажаю миру, процвітання та впевненої ходи у завтра».
Євстратій, архієпископ Чернігівський і Ніжинський: «Зазвичай традиція зустрічі Нового року пов'язана з очікуваннями кращого. Мовляв, у році, що минає, було так собі, а от у наступному нехай буде о-го-го!
Природа наших бажань є такою, що вони завжди є більші від того, що ми маємо зараз. Але якщо ми будемо постійно лише порівнювати те, що ми маємо, з тим,
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Делегація сенаторів США (Джон Маккейн, Ліндсі Грем, Емі Клобучар) разом з Президентом України Петром Порошенком у суботу, 31 грудня, відвідали командний пункт підрозділу морської піхоти Військово-морських сил України, який тримає лінію оборони в Широкиному.
Зрозуміло, що у переддень Нового року українські воїни та їх гості обмінялися щирими віданнями і найкращими побажаннями. А Джон Маккейн, як офіцер з бойовим досвідом, висловився по-військовому прямо: «У 2017 році ми переможемо загарбників і відправимо їх туди, звідки вони прийшли. А Путіну я хочу сказати, що він ніколи не зможе позбавити українців свободи та незалежності. Ваша боротьба – це наша боротьба, і ми переможемо разом».
Президент України Петро Порошенко в новорічному привітанні заявив, що нині існує більше приводів для оптимізму, ніж перед початком 2016 року.
«Легко ще не буде, але й найгірше, особливо в економіці, вже позаду. Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією, так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів, від торговельної та транспортної блокади. Нам вдалося відновити економічне зростання, і це дозволяє в новому році тримати курс на збільшення доходів українців», – вказує президент.
«Ми зміцнили нашу обороноздатність, і впоратися із завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник Вітчизни – одна із найшляхетніших професій. І вперше в
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ ФІЛАРЕТА
ПРЕОСВЯЩЕННИМ АРХІПАСТИРЯМ, БОГОЛЮБИВИМ ПАСТИРЯМ, ЧЕСНОМУ ЧЕРНЕЦТВУ ТА ВСІМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
ДОРОГІ БРАТТЯ І СЕСТРИ! ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
Знову ми святкуємо подію, яка сталася понад 2000 років тому, коли Син Божий з'єднався з людською природою. Апостол Павло називає це «великою тайною благочестя: Бог явився у плоті» (1 Тим. 3: 16). Що це означає: «Бог явився»? Бог є дух, дух невидимий. Тому людина не може бачити невидимого. А для того, щоб людина побачила Бога, Він став людиною, народившись від Пресвятої Діви Марії і Святого Духа. Ми знаємо, як народжується
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Новий рік у старосвітській Гетьманщині, як і в Україні до радянської традиції новорічної ялинки святкувався, власне, разом з Різдвом. Опису святкового застілля у гетьмана не збереглося, але за деякими свідченнями можемо відтворити його у столиці чотирьох гетьманів – Батурині.
«Обідні та бенкетні столи покривалися білими полотняними скатертинами, перетканими по краю червоними бавовняними нитками, - розповідає завідуюча відділом Національного історико культурного заповідника «Батурин –гетьманська столиця» Наталія Саєнко. – На них ставили срібні та мідні, пишно декоровані шандали (підсвічники). Задля естетичної насолоди на бенкетних столах іноді розміщували кораблики –кубки. В середні віки вони використовувались як посуд для вина, а втративши п
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28 грудня Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко особисто перевірив кожен гуртожиток, де проживають та будуть проживати постраждалі мешканці зруйнованого будинку по вул. Попудренка 16. Про це повідомила прес- служба міської ради.
Одночасно під час візиту міський голова перевіряв стан виконання ремонтних робіт в гуртожитках. Разом з ним інспектували приміщення начальник управління квартирного обліку та приватизації житлового фонду міської ради Михайло Католик та начальник управління капітального будівництва міськради Анатолій Дзядзько.
Наразі у готелях ще перебуває 65 осіб (27 родин): готель "Придеснянський" - 41 особа (18 родин), готель "Профспілковий" - 24 особи (9 родин).
Чернігівські театрали все ніяк не знайдуть спільної мови з АТОвцями. Черговий скандал за участю волонтерів та академічного музично- драматичного театру.
Після попередніх випадків з пікетуванням концертів зірок, котрі їздили з виступами в Росію вже після початку АТО, як-то Лобода чи Потап та Настя, представники театру самі звернулися до «Жіночої сотні Самооборони» з пропозицією надавати квитки на різні постановки.
Спочатку керівництво виділяло певну кількість запрошень, які розподіляли серед вояків. Та це було не зручно ні волонтерам, ні АТОвцям. Домовившись з керівництвом, у «Жіночій сотні» склали списки тих, хто бажав відвідувати театр і передали керівництву.
Деякий час все працювало відмінно, місця були зарезервов
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«Коли дізнаєшся, що твій шолом врятував життя, це по-справжньому надихає…»
Найтитулованіший український біатлоніст, лідер української збірної, учасник п’яти Олімпійських ігор, семиразовий володар Кубків Європи та світу покинув спорт заради допомоги війську
Андрій Дериземля є засновником двох благодійних фондів — «Центру підтримки армії Андрій Дериземля» та «Центру допомоги інвалідам АТО», а також очолює Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
— Коли ви виступали на Олімпіаді в Сочі, в Україні в цей час тривала Революція гідності. Чи могли ви тоді уявити, що можлива війна з Росією?
— Чесно кажучи, було важко відчувати «непричетність» до того, що відбувається в нашій країні
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Вже другий день у Чернігівському центрі надання адміністративних послуг люди вишукуються у черги, аби закрити ФОПи.
Станом на 10 ранку 30 грудня, до них звернулось вже близько сотні людей, 80 з них планують закрити ФОП.
Як повідомили svoboda.fm у ЦНАП, зараз у них в черзі близько 40 чоловік.
Там відзначають масовий наплив бажаючих закрити ФОП. Точну кількість порахувати обіцяють за тиждень, однак зазначають: вчора людей у черзі було ще більше.
Зазначимо: масове закриття ФОПів в Україні пов’язане із законодавчими нововведеннями. З 1 січня 2017 року сплачувати єдиний соцвнесок щомісяця повинні навіть ті ФОПи, які тимчасово не отримують прибутків.
Остання в цьому році сесія Чернігівської міської ради була доволі напруженою хоча би через те, що розглядалося питання про ТЕЦ, яка є міською комунальною власністю, але попередньою владою передана в оренду комерційній структурі «ТехНова» . Тепер же орендарі просять міських депутатів погодити продовження оренди Чернігівської ТЕЦ.
Сесія затвердила інвестиційну програму Чернігівської ТЕЦ, яка потрібна для отримання 35-мільйонного кредиту від Світового банку. Міський голова Владислав Атрошенко запевнив, що фірма «ТехНова» погодила всі питання, які ставила міська рада. Зокрема, що всі поліпшення будуть на балансі міста.
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко зачитав звернення до громади німецького міста Меммінгему – побратима
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