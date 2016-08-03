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Скільки треба українцям свят?
Український інститут національної пам’яті пропонує впорядкувати календар державних свят і пам’ятних днів і представляє для громадського обговорення розроблений ним проект Закону України «Про державні й інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні».

Відповідно до проекту, визначаються такі категорії: державні свята (робочі й неробочі), традиційні свята (неробочі), скорботні дні, професійні свята і пам’ятні дати, які є робочими днями.

До Вашої уваги інфографіка, яка наочно демонструє основні зміни, що їх пропонує законопроект. Інфографіка створена Українським інститутом національної пам’яті у співпраці з Українським кризовим медіа центром.

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· спираючись на загальноєвропейську традицію, пр ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 74 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (1)

«Дурні торгові баби» з Москвою за спиною
Коли такий собі місцевий депутатик – колій (в прямому смислі слова щодо свиней) Іван Донець, представник біснуватої Наталії Дубинської (псевдо по колишньому чоловіку – Вітренко), заблокував Катерининську церкву в Чернігові, щоб вона не перейшла до Київського патріархату, всі думали про місцеву політичну самодіяльність.

Коли ж приїхав показувати на фоні ординського намету московців фільм проти НАТО агент ФСБ Кауров з Одеси, а над тим наметом – начебто- то церковним, 8 днів висіла не ікона Богородиці, а великий портрет тої ж таки Наталії Вітренко; коли там підняли прапор якоїсь «Новоросії», що над нею чернігівці посміялися; коли архієпископ московської церкви Амвросій (Полікопа) йшов «хресною ходою» по Чернігову під прапорами і портретами т ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Невідома Україна | Читачів: 247 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Земляка- героя поховали в Берестовці
2 лютого у селі Берестовець на Борзеннщині поховали захисника України, молодшого сержанта 72-ї окремої механізованої бригади, 25-річного Володимира Бальченка. Він, як і ще троє його бойових побратимів, загинув 29 січня, захищаючи українські позиції у районі промислової зони міста Авдіївки на Донеччині.

Наші бійці зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ. Але занадто дорогою ціною далася ця маленька перемога над ворогом. Четверо молодих воїнів вже ніколи не повернуться до рідних домівок.

1 лютого прощання з бійцями пройшло на Майдані Незалежності у Києві. У церемонії взяли участь українські воїни, активісти, рідні та близькі загиблих, а також сотні киян.

Того ж дня, 1 лютого, През ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 119 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Ніжинці хочуть встановити символ Москви
В соціальних мережах з’явилося опитування на тему: яким має бути пам’ятник на центральній площі Ніжина?

Запропонованих варіантів – 4: Героїв АТО; Героїв Крут; Георгія Змієборця (герб міста); Івана Франка.

Із кількості голосів – 2 327 (станом на 1 лютого) 43.6% проголосували за пам’ятник Георгію Змієборцю.

«Встановлення пам’ятника на місці демонтованого монументу Леніна не планується, – каже заступник міського голови Григорій Олійник, – розглядалося питання , аби взагалі ніяких символів і пам’ятників на прилеглій території міськради не ставити. Була розмова розглянути можливість встановлення у Ніжині споруди, пам’ятника чи барельєфу Георгія Змієборця, оскільки він присутній на гербі Ніжина».

За слова ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Місто | Читачів: 554 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (2)

"Захистимо від інтелектуального голоду жителів села Прогрес!" - акція "Просвіти"
Нову соціальну акцію оголошує правління обласного товариства "Просвіта" імені Т.Шевченка - "Захистимо від інтелектуального голоду жителів села Прогрес!".

Справа в тому, що це село Козелецького району є найбільш інтелектуальним - у ньому живуть науковці сільськогосподарського інституту. Заклад, що є філіалом Академії аграрних наук, практично занепав, але ж люди залишилися спраглими до знань.

За словами бібілотекарки, у них читачів - 400 осіб, з них 140 приходять до бібілотеки щотижня. А читати ... нічого - 11 тисяч томів або застаріли морально, або затекли внаслідок безгосподарності попередньої влади, або перечитані. На жаль, минулого року і за державною програмою до Прогресівської бібліотеки надійшли книги, що їх читати немож ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 322 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Представлення років неволі
3 лютого, у п’ятницю, відбудеться перша презентація збірника документів і матеріалів «У роки неволі. Листи, спогади, свідчення громадян Чернігівщини про перебування в неволі в роки Другої світової війни».

Початок заходу: 14:00 год.

Місце проведення: приміщення Державного архіву Чернігівської області (вул. Мстиславська, 2, м. Чернігів).
Контактний телефон: (0462) 64-59-67.
Категорія: Анонси подій | Читачів: 73 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Через кордон їхав з набоями
На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили в українця магазин з набоями до травматичної зброї

Ввечері під час оформлення на виїзд з України легкового автомобіля «Форд» у пункті пропуску «Нові Яриловичі» спрацювала прикордонна службова собака, натренована на пошук зброї. Про це "Сіверщину" повідомила прес- служба Державної прикордонної служби.

В результаті перевірки прикордонники Чернігівського загону спільно з інспектором митниці виявили в барсетці пасажира, 41-річного громадянина України, магазин, споряджений 13 набоями калібру 9 мм до травматичної зброї.

На порушника, власника спорядженого набоями магазину, складені відповідні адміністративні матеріали. Про дане правопорушення повідомлено відповідні правоохор ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Кримінал | Читачів: 137 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Авіаприлад не пропустила СБУ
На Чернігівщині співробітниками СБУ припинено спробу незаконного переправлення до РФ авіаційного приладу, який використовується у військово-транспортній авіації. Про це "Сіверщину" повідомила прес- група управління СБУ в Чернігівській області.

Автомобіль, в якому перевозився військовий товар, правоохоронці зупинили на митному пункті пропуску «Нові Яриловичі». Громадянин України намагався вивезти авіаприлад, приховавши його серед особистих речей в салоні автівки, для подальшої реалізації на території сусідньої держави.

За висновками фахівців агрегат (КАУ-30Б), призначений для комплектування вертольотів Мі-8т та Мі-24, належить до категорії товарів військового призначення і підлягає державному експортному контролю.

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Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 245 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Хроніки російсько- української війни: перспективи боїв за Авдіївку
Загострення бойових дій в промзоні Авдіївки – це спроба окупаційних військ зупинити повзучий наступ Збройних сил України, адже ця територія є ключовою в обороні окупованого Донецька

Успіх операції дає українській стороні хороший плацдарм для подальшого наступу та контролю за трасою Донецьк - Горлівка.

Наразі, ЗСУ вийшли на передові позиції ворога і, фактично, вже в районі Спартака, який є передмістям Донецька. Інші підрозділи ЗСУ зайняли панівні позиції, які дають можливість контролювати трасу Донецьк -Горлівка, в районі «Царського села». Таким чином, в результаті атаки окупаційних військ наші військовослужбовці фактично були змушені контратакувати, адже саме із житлового району Спартака та з Ясинуватої працюють ворожі «Гради ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 220 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/2 | Коментарі (0)

Алею бджолярів хочуть у Ніжині
Липову алею планують посадити бджолярі Ніжинщини на території міської школи №2. З відповідним проханням вони звернулися до міського голови Анатолія Лінника.

Медоносні дерева будуть названі алею бджолярів, адже планується також і встановлення на зібрані громадою кошти пам’ятника видатному земляку, винахіднику рамкового вулика Петру Прокоповичу.

Як розповів голова асоціації бджолярів Ніжинщини Петро Балаш, є бажання і музей невеличкий створити – він би покращував туристичну привабливість Ніжина, сприяв навчанню дітей у школі.

Пасічники району не лишаються осторонь і соціальних проблем – так нещодавно вручили по кілограму меду десятку багатодітних родин міста. ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Місто | Читачів: 276 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)


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