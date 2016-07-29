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Хуцпа агента КГБ Рабиновича
Народний депутат від “Опозиційного блоку” Вадим Рабінович обурився тим, що Олександра Олеся, який помер в 1944 році, протягом останніх 10 років не запрошували в Україну.

Про це він заявив в ефірі 112 каналу, коментуючи інформацію про перепоховання поета.

“Хто його запросив в Україну за останні 10 років? Хто з ним хоч раз розмовляв? Зате зараз давайте перепоховаємо!” – обурився проффессор Рабинович

Відкриваємо справу відомства Євгена Кириловича Марчука, «п’ятірка», на агента КГБ від 25.09.1972 року, 1953 року народження, Вадима Рабиновича, під псевдонімом «Жолудь». Тобто агентом КГБ «Жолудь» став у віці 19 років, ще на 2-му курсі Харківського автодорожного інституту. Як не дивно, ця обставина не допомогла йому залиши ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 130 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

В Україні вироблятимуть модернізовану М16 та боєприпаси
Мова йде про виробництво її модернізованого варіанту — карабіну М4 моделі WAC47. Цей проект спільно реалізовуватимуть Державне підприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу ДК «Укроборонпром», та американська компанія Aeroscraft. Такі домовленості закріплено в меморандумі про співпрацю між обома компаніями.

Заступник керівника ДК «Укроборонпром» Володимир Коробов наголосив, що перехід на міжнародні стандарти НАТО є частиною стратегії реформування та розвитку вітчизняного ОПК.

— Сьогодні «Укроборонсервіс» уже веде низку пілотних проектів із розробки, модернізації, складання й імпортування в Україну стрілецької зброї. Проект М16 компанія вважає цікавим і перспективним для України, — сказав очільник ДП «Укроборонсервіс» Серг ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 360 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Місто в біді не залишило
Обвал будинку в Чернігові по вулиці Попудренка в холодний час грудня став випробуванням не тільки для потерпілих мешканців, але й для міської влади. Хоча, чесно кажучи, в аварії, що сталася, є значна доля вини самих мешканців – живучи у приватизованих квартирах колишнього гуртожитку і знаючи, що роками будинок руйнується внаслідок радянської халтури при будівництві, вони лишень інколи писали скарги…

Проте влада людей на морозі не лишила. Всі потерпілі були оперативно розселені в гуртожитках міста. Перед новим роком міський голова Владислав Атрошенко проінспектував усі нові місця проживання потерпілих.

Заступник міського голови Олександр Ломако коментує ситуацію із розселенням так: «У зруйнованому будинку загалом проживало 219 о ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Місто | Читачів: 347 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Судовий серіал чиновниці паспортного столу Валентини Зеленчук
В кращих традиціях Голівуду вже другий рік продовжується суд над колишньою чиновницею паспортного столу Зеленчук В.П., яку звинувачують не тільки в хабарництві, а і в шахрайстві. Два випадки викритих хабарів, безліч випадків шахрайства, а Деснянський суд вже другий рік ніяк не може визнати вину Зеленчук.

Взагалі справа показова, якщо якогось заступника обласного паспортного столу суд не може притягти до відповідальності, то що говорити про чиновників вищого рангу? Суди видають хіти правосуддя один краще одного. Так, суддя Чернігівського Апеляційного суду не визнав хабар зі словами: «100 доларів - це не хабар! Хабар має бути в гривнях, ми ж не в Америці живемо!».

Але повернемось до Зеленчук. Отже, в судовій справі голова благодій ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Суспільство | Читачів: 483 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Позірна стабілізація завершиться радикалізацією
2017 рік для Росії буде роком позірної стабілізаціі та затишшя перед бурею. Росія покращить свої зовнішньополітичні позиції. Після низки президентських та парламентських виборів у ЄС свої позиції прогнозовано посилять політики, що сповідують більш лояльну до РФ позицію. Певне перезавантаження відносин може спостерігатися і у американо-російських відносинах.

Значно складнішою буде внутрішня ситуація в РФ. Пікова електоральна підтримка Путіна вимагає активної і агресивної воєнної політики, а вона у свою чергу вимагає величезних грошових асигнувань. Спалення грошей на війну не дозволить ефективно вирішувати структурні соціально-економічні проблеми, що набувають хронічного характеру. Життя росіян помітно погіршується, а це нарощуватиме соціальн ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Гарячий коментар | Читачів: 130 | Додав: Василь | Рейтинг: 2.7/3 | Коментарі (0)

Розпад Росії почнеться з «Газпрому»?
Підняття німецького прапора над будинком ФСБ Росії в Калінінграді стало фактом неблагополуччя в окупованій Східній Пруссії – ФСБ порушила кримінальну справу за цим фактом. І то тільки для неграмотних людей факт цей є чимось таким, що випадає з логіки, адже насправді Калінінград – це Кьонігсберг, столиця Пруссії, місто, де похований німецький філософ Кант.

Так, після війни від дістався СРСР, як військовий трофей. Але Путін захопленням Криму відкрив можливість для перекроювання післявоєнних кордонів, а по-друге, навіть російське населення цього анклаву (Калінінградська область відгороджена від решти Росії Литвою) поступово задумується над можливість відновити в краї німецьку владу. Це перспективніше, ніж належати до відсталої технологічно і по ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Україна сьогодні | Читачів: 989 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Перекривали весь район...
Кримінальна поліція ГУНП в Чернігівській області спільно із колегами з Борзни вирахувала та затримала групу заїжджих зловмисників, які видурювали та викрадали гроші у жителів віддалених сіл та хуторів.

До Борзнянського відділення поліції від однієї з мешканок села надійшло повідомлення, що невідома особа, представившись працівником соцзахисту, під приводом оформлення субсидії попросила переписати номери купюр. В результаті заволоділа грошовими коштами в сумі 6 тисяч гривень. Також поліції повідомили, що жінку на дворі чекав автомобіль з людьми.

Поліцією одразу ж були перекриті всі шляхи ймовірного виїзду злочинців з Борзнянського району. Інформація про підозрюваних була передана оперативникам карного розшуку, які заходилися відп ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Кримінал | Читачів: 970 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Окопна правда: з морозу твердий хліб...
... з морозу хліб твердий. А вареники, ті, що їх привозять волонтери, заморожені на камінь ще там - в тилу. Їх ліплять сотнями руки учнів училищ та господинь, за майже вісімсот кілометрів звідси. Вони торохтять у картонних коробках та дерев'яних ящиках, наче округлі камінці з зашутрованих берегів Бистриці чи Стрия і їх вкидатимуть у казанки на чадливих примусах та розпечених чавунних "буржуйках", щоб повернути тепло рук і сердець до тіста і картоплі...

...На грубо збитих з негембльованої дошки столах не буде макітри з кутею. Та кутя буде у казанках та похідних бляшанках з ручкою-защіпкою, та кутя буде в одноразовому пластику глибоких тарілок, привезених тим же бусом на "польських бляхах", що й терта макова маса та готова до куті варена пшени ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Гарячий коментар | Читачів: 739 | Додав: Василь | Рейтинг: 5.0/1 | Коментарі (0)

Молдаванина - торгівця людьми затримали чернігівські прикордонники
На кордоні тривають заходи по виявленню та запобіганню переміщення осіб та транспортних засобів, які перебувають у міжнародному розшуку.

Так, у пункті пропуску «Сеньківка» прикордонники Чернігівського загону затримали 56-річного громадянина Молдови, який їхав з Росії рейсовим автобусом. За базою даних Інтерполу цей громадянин знаходився в розшуку за підозрою в скоєнні злочину за статтею 165 Кримінального Кодексу Молдови «Торгівля людьми». Затриманого молдованина передано співробітникам Нацполіції.

Про це повідомили "Сіверщину" в Державній прикордонній службі.

Загалом протягом минулого року реалізовано 2,3 тисячі інформацій щодо осіб і транспортних засобів, які перебували у міжнародному розшуку за базою даних Інтерпо ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Кримінал | Читачів: 123 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)

Леонід Терехович:«Колискова для дорослих»
11 січня 2017 р. о 21.30 в ефірі Чернігівської регіональної дирекції Національної телекомпанії України відбудеться прем`єрний показ нового документально-постановочного фільму з проекту «Колискова для дорослих». Цього разу він присвячений Леоніду Тереховичу – українському поету, який народився та жив у селі Кучинівка Щорського району.

Повтор – 12 січня о 9.30.

Автор сценарію та режисер – Ірина Воробей. В ролі Леоніда Тереховича – заслужений артист України Олексій Биш, в ролі його діда, Якима Тереховича, – заслужений артист України Іван Круш.

Постать Леоніда Тереховича поки що мало відома на Чернігівщині та в Україні. Він онук діяча Української революції 1917–1921 рр. Якима Тереховича (родом з села Безуглівка, вчителю ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
Категорія: Анонси подій | Читачів: 343 | Додав: Василь | Рейтинг: 0.0/0 | Коментарі (0)


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