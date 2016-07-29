Злодій вдерся до приміщення по вул. Хлібопекарській, 10 у Чернігові, де в приміщенні товариства "Просвіта" фактично розміщені офіси кількох просвітянських структур громадських організацій - зокрема, і місцевого громадського ТБ.
Про інцидент повідомив у соцмережі керівник ГО "Громадське телебачення: Чернігів" Сергій Зосименко.
Злодій побрав чайник, клубки ниток, навіть гачок - у приміщенні "Просвіти" на першому поверсі волонтери плетуть маскувальні сітки для української армії. На щастя, злодій не дістався ані до коштовного знімального обладнання, ані до грошей, зібраних волонтерським центром.
У 2017 році у трьох регіонах країни проводитиметься «пілот» повної реорганізації системи управління дорожніми підприємствами. Чернігівський облавтодор виявив бажання стати одним із перших.
27 січня 2017 року Артем Гриненко – керівник ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» – з робочим візитом вирушив на Чернігівщину. Головна мета – оцінити готовність дорожніх підприємств регіону до впровадження повного реформування управління. Повідомляє сайт Чернігівська ОДА
«Плани реорганізації дуже амбіційні та кардинальні. Ми маємо намір повністю перезавантажити всю діяльність в облавтодорах та їхніх філіях. Крокувати необхідно разом із часом та позбуватис
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На порядку денному Комісії з питань моніторингу довкілля Чернігівської області, за головування першого заступника голови облдержадміністрації Леоніда Сахневича,— знову стан річки Остер. Про це повідомив сайт Чернігівської ОДА.
Вчергове перевірити якість води фахівці взялися після розміщеного у мережі Інтернет відео, де видно неприродний колір річки.
— На жаль, ні районні державні адміністрації, ні органи місцевого самоврядування, ні територіальні підрозділи центральних органів влади не повідомили п
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Як повідомив голова міської організації Народного Руху Сергій Черняков, невідомі вкрали вивіску обласної організації НРУ з офісу, що знаходиться за адресою: вулиця Івана Мазепи, 4.
Оскільки вивіска не може придатися на жодну практичну потребу, можна зробити висновок, що це політична акція, адже досі вивіска висіла роками.
Член проводу обласної організації НРУ Сергій Соломаха зауважив: "Знищення вивісок, крадіжка прапорів, наруга над приміщенням Руху раніше відбувалося, коли рухівці намагалися активізуватися. Тож це свідчить про те, що й тепер їх зусилля опоненти помітили. Слава Україні! Смерть ворогам!".
Спокійно ставиться до цього факту і новообраний голова обласної організації Руху Микола Череп: "Це свідчить, щ
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На прикордонні водорозділ чіткий – або туди, або сюди. Яскравий приклад – село Займище Сновського району: два земляки стали діячами двох різних культур. Василь Полевик був відомим українським фольклористом, а Іван Євсєєнко став відомим російським письменником, що невипадково опоетизував- виправдав російську пиятику (повість «Большая пьянка»).
Олексій Маслов також із прикордоння – його рідне село Янжулівка Семенівського району лежить за 3 кілометри від тимчасового українсько- російського кордону. І починав писати він мовою сильнішого культурно- політичного впливу, себто – російською. Та дякувати Богу і незалежності України, він таки повернувся до рідних впливів і перша його книга «Неси Зірку», яка щойно побачила світ, - нашою мовою. ... ЧИТАТИ ДАЛІ »»»
У Крутах завжди холодно. Може тому, що ми приїздимо сюди щороку 29 січня, а в цей час навіть коли температура нульова – на белебні поля, отороченого далекими лісосмугами та відкраяного ниткою залізниці, завжди холодно. А можливо, цей холод ще й від того вічного холоду, у який лягли на цьому полі молоді, гарячі тіла захисників Української Народньої Республіки…
«Військо наше мало тоді характер імпровізований, лише назва була, що військо, - писав невідомий автор підпільної листівки 1949 року, згадуючи події 1918 року. - В українізованих частинах бувшої царської армії велась комуністична пропаганда, якої не устереглися і новосформовані національні полки. На загрожений напрямок вислані були найпевніші і, може, єдині боєздатні частини: юнаки
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26 січня до районного суду Мени прийшли так звані радикальні пончики: міський голова Геннадій Примаков і депутат райради Валерій Гайдукевич. Цього дня мало відбутись підготовче судове засідання, де ці особи проходять як обвинувачені в хабарництві.
Ще в липні минулого року СБУ разом із прокуратурою упіймала чиновників на гарячому під час отримання тисячі доларів за сприяння у виділенні гектару землі.
Утім, це дуже не подобається обвинуваченим, - пише сайт ЧеLine а тому вони висловились проти того, аби наша знімальна група була присутня на засіданні, мовляв, напередодні виборів голови та депутатів Менської ОТГ, які призначені на 30 квітня і в яких
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У ніженському видавництві подружжя Миколи і Людмили Лисенків вийшла книга, робота над якою тривала три роки - відразу після смерті поета.
Видання, приурочене до 100-річчя яскравого поета-неоклясика, прозаїка, перекладача, літературознавця і літературного критика, журналіста, професора мюнхенського Українського Вільного Університету, лавреата Шевченківської премії Ігоря Качуровського (1918–2013), охоплює листування цього багатогранного майстра пера з Миколою Шкурком (нар. 1954) – знаним ніженським підприємцем і меценатом, директором Благодійного фонду «Ніжен», заступником голови Чернігівського обласного товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.
Серед тем, порушених у їхньому епістолярному діялозі (справи літературній видавничі,
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Сесія Ніжинської міської ради доручила управлінню житлово- комунального господарства виставити на аукціон демонтований пам’ятник Леніну разом з постаментом.
Виручені кошти планують використати для встановлення в парку Незалежності пам’ятника «Борцям за територіальну цілісність і незалежність України». Сподіваються, що коштів вистачить, адже автором ніжинського пам’ятника вождю російських більшовиків є відомий скульптор О. Ковальов. На сесії озвучена і вага пам’ятника – тонна і 200 кілограмів. Виготовлений він з армованого бетону з додаванням нікелю.
Слід зазначити, що на Чернігівщині це вже друга спроба продати Леніна – перша була у Новгороді- Сіверському і вона не увінчалась успіхом. Незважаючи на авторство також відомого ск
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Щотижнева газета "Сіверщини" - видання обласного товариства "Просвіта" імені Т.Шевченка - у черговому номері розповідає про Маннергейма для Порошенка, про перемогу міського голови - свободівця над монополістами - перевізниками.
"Сіверщина" розповідає також про початок процесу над Януковичем по факту державної зради, про Липецьку фабрику Порошенка. Традиційно газета веде мову про двох воїнів з Чернігівщини, які загинули на фронті російсько- української війни. Цього разу - про вихідців з Ярославки Бобровицького району та з Михайло- Коцюбинського Чернігівського району.
Газета продовжує публікацію дослідження історика Тамари Демченко про чернігівську "Просвіту" доби української революції.